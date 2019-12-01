Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 22:06:53

Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2026.- La discusión sobre el ingreso de los trabajadores mexicanos rumbo a 2027 suma una nueva propuesta. La organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza planteó incrementar 9.5 por ciento el salario mínimo general, con el objetivo de alcanzar los 345 pesos diarios, equivalentes a aproximadamente 10 mil 350 pesos mensuales o 18.61 dólares al día.

La iniciativa fue presentada por Rogelio Gómez-Hermosillo, presidente ejecutivo de la organización, quien informó que el planteamiento ya fue entregado al Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), instancia encargada de definir el ajuste que entrará en vigor el próximo año.

Con este incremento, el salario mínimo pasaría de los actuales 315.04 pesos a 345 pesos diarios. De acuerdo con las estimaciones de la ONG, el nuevo monto permitiría adquirir 2.09 canastas básicas urbanas, como parte del objetivo de alcanzar un ingreso suficiente para comprar 2.5 canastas hacia 2030.

Para conseguirlo, la organización propone incorporar 17.65 pesos diarios al salario vigente y posteriormente aplicar el ajuste correspondiente a la inflación. En el caso de la frontera norte, donde el ingreso mínimo ya permite cubrir 2.5 canastas básicas y es aproximadamente 40 por ciento superior al del resto del país, plantea que el aumento se limite a la inflación, estimada en 3.7 por ciento.

Gómez-Hermosillo señaló que la recuperación del poder adquisitivo también requiere modificaciones fiscales y laborales. Por ello, pidió a la Secretaría de Hacienda revisar las retenciones del Impuesto Sobre la Renta (ISR), las cuotas de seguridad social que se descuentan a los trabajadores y ampliar el subsidio al empleo.

Entre las medidas adicionales, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza propuso eliminar los impuestos estatales sobre nóminas, facilitar el acceso a la seguridad social para quienes trabajan por cuenta propia y fortalecer la vinculación entre la educación técnica y las oportunidades laborales disponibles.

La propuesta se presenta en medio de distintas posturas del sector empresarial. Mientras el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ha solicitado moderar el incremento para evitar afectaciones al empleo formal, la Coparmex planteó un aumento cercano al 6 por ciento, equivalente a la inflación más dos puntos porcentuales.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum ha considerado que serían necesarios incrementos anuales cercanos al 11 por ciento para que el salario mínimo general alcance a cubrir 2.5 canastas básicas en 2030.