Pronostican derrama económica de 608 mil mdp en México por fiestas decembrinas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Diciembre de 2025 a las 07:28:16

Ciudad de México, a 18 de diciembre 2025.- Las fiestas decembrinas del 2025 en México podrían generar beneficios económicos por hasta 608 mil millones de pesos, según estimaciones de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

De acuerdo con el organismo, dicha cifra representaría un crecimiento del 8.4 % respecto a 2024, impulsada por el consumo turístico nacional y el gasto asociado a celebraciones como posadas, Nochebuena, Navidad y Año Nuevo.

Además, la Confederación informó que del 16 de diciembre al 1 de enero, se concentra la mayor dinámica de ventas de la temporada.

Además, la Concanaco Servytur indicó que los beneficios esperados beneficiarán a 4.8 millones de unidades económicas del sector comercio, servicios y turismo, en un periodo que suele elevar la demanda de transporte, hotelería, restaurantes y otros giros relacionados con los viajes y las reuniones familiares.

“Esta temporada es clave para millones de negocios y también para millones de hogares. El objetivo no es pedir que se gaste más, sino que se gaste mejor: con planeación, compras seguras y en comercio establecido, para que la derrama se quede en las comunidades y se traduzca en empleo”, señaló el presidente del organismo, Octavio de la Torre.