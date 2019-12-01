Productores de berries tendrán acceso a créditos de más de un mdp: Sader

Zamora, Michoacán, 7 de febrero de 2026.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Michoacán (Sader), encabezada por Cuauhtémoc Ramírez Romero, realizó una gira de trabajo junto al titular de la dependencia federal, Julio Berdegué Sacristán. El objetivo fue presentar a pequeños productores de fresa los beneficios del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que incluye estrategias de sanidad, reducción de costos y acceso a créditos de hasta 1.3 millones de pesos con una tasa anual preferencial del 8.5 por ciento, impulsando así la competitividad y comercialización del fruto.

Se destacó que México cuenta con 16 mil 838 hectáreas sembradas de fresa, y Michoacán lidera el país con alrededor de 12 mil hectáreas, lo que representa el 70 por ciento de la superficie nacional. En el estado se produce el 60 por ciento del volumen total de fresa a nivel nacional, con un rendimiento promedio de 48 toneladas por hectárea, consolidándose como el principal productor nacional, seguido por Jalisco y Guanajuato.

La fresa mexicana es también un referente internacional: en 2022 las exportaciones crecieron 8.78 por ciento, llegando a 38 países. De acuerdo con información del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), entre 2017 y 2021 se registró una producción promedio anual de 655 mil toneladas.

En este sentido, se subrayó que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia permitirá aumentar la producción y reducir los costos a través del programa Agrosano, implementando técnicas agroecológicas y aportando nutrientes naturales al suelo mediante bioinsumos orgánicos y biológicos.

El funcionario federal escuchó directamente las necesidades y los retos a los que se enfrentan las y los pequeños productores de la región, destacando los temas de comercialización y los costos de producción, refrendando el compromiso de generar estrategias que permitan mejores condiciones para el sector.