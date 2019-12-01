Productores advierten por alza en precio de la carne en 2026; señalan al gusano barrenador y aranceles

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 11:47:27

Ciudad de México, a 10 de diciembre 2025.- Los precios de la carne en México podrían registrar aumento en 2026, debido al brote del gusano barrenador del ganado (GBG), los aranceles de Estados Unidos y la exclusión de la proteína en el paquete antiinflacionario del Gobierno federal, advirtió el Consejo Mexicano de la Carne (Comecarne).

Lo anterior lo dieron a conocer durante la presentación del Panorama del Sector Cárnico 2025, durante la cual, la directora general del organismo, Macarena Hernández, señaló que el cierre de las exportaciones de bovinos en pie, que está vigente desde noviembre de 2024, por lo que ha generado distorsiones en el mercado.

Según datos del organismo, la República Mexicana ha dejado de exportar 1.19 millones de animales, con una afectación estimada de mil 552 millones de dólares.

Al mismo tiempo, los precios del ganado para carne registraron en octubre un incremento anual máximo de 15.4 por ciento.

“Este es un factor que está explicando por qué los precios al consumidor en carne de res han tenido un repunte significativo (…) Esta enfermedad, aún cuando sí tiene una afectación en la actividad primaria, tiene una afectación al sector exportador de animales en pie”, explicó el gerente de estudios económicos de Comecarne, Ernesto Salazar.

En ese sentido, comentó que, aunque la enfermedad no ha reducido la producción nacional, sí ha elevado los costos operativos en corrales y ha restringido la movilidad hacia centros de sacrificio.

Además, indicó que la reapertura de la exportación podría tardar, ya que la erradicación del gusano barrenador en brotes previos tomó hasta dos décadas.