Producción de vehículos en México cae 0.69% en los primeros 10 meses de 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 10:47:38

Ciudad de México, a 7 de noviembre 2025.- La producción de vehículos en México cayó un 0.69 por ciento en los primeros diez meses de 2025, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Lo anterior significa que en el país, entre enero y octubre se fabricaron 3 millones 380 mil automóviles.

Por otra parte, la exportación de unidades retrocedió el 1,45%, hasta los 2,88 millones, mientras que las ventas en el mercado interno se elevaron un ligero 0,11%, para ubicarse en 1,2 millones, según el informe del organismo autónomo.

Asimismo, el instituto precisó que el 77,1% de los vehículos producidos fueron camiones ligeros y el resto autos particulares.

Además, el reporte destacó un descenso del 16,3% interanual en la producción de Volkswagen, cuyo sindicato amagó en agosto con una huelga, aunque no se llevó a cabo tras lograr un acuerdo de incremento salarial.

También hubo reducciones interanuales en la producción de las plantas de Honda (-13,3%), de Mazda (-10,7%), de Stellantis (-8,7%) y Mercedes Benz (-7,6%).