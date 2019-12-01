Prevén derrama de más de 26 mil millones de pesos por el Día de Reyes 2026 en México

Ciudad de México, 5 de enero del 2026.- La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) estimó una derrama económica de 26 mil 136 millones de pesos con motivo de la celebración del Día de Reyes 2026 en México, lo que representa un incremento del 8 por ciento en comparación con años anteriores.

En un comunicado, la organización encabezada por Octavio de la Torre señaló que este crecimiento estará impulsado por el consumo propio de la temporada y por la intensa actividad comercial que se registra en los días previos al 6 de enero.

Subrayó que esta celebración “no solo es una tradición”, sino también un motor económico que contribuye a sostener empleos, activar negocios familiares y fortalecer la economía local, particularmente cuando las compras se realizan en comercios establecidos.

Concanaco recordó que en México habitan 36.2 millones de niñas y niños de entre 0 y 17 años, quienes son los principales protagonistas del Día de Reyes, lo que explica la alta demanda de juguetes, ropa, calzado y otros artículos durante esta fecha.

La proyección para 2026 se basa en el comportamiento de años recientes. De acuerdo con la confederación, la derrama económica fue de 24 mil 200 millones de pesos en 2025, 22 mil millones en 2024 y 20 mil millones en 2023, lo que muestra una tendencia sostenida al alza.

Finalmente, el organismo empresarial indicó que el crecimiento previsto también está relacionado con factores de contexto, como el ingreso disponible de temporada derivado del pago de aguinaldos y fondos de ahorro, así como el incremento al salario mínimo general, vigente desde el 1 de enero de 2026.