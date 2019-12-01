Presidente de Cataluña se reúne con titular de Sader para tratar peste porcina

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Diciembre de 2025 a las 09:19:36

Ciudad de México, a 4 de diciembre 2025.- El presidente de Cataluña, Salvador Illa, se reunió con Julio Berdegué, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México, para hablar sobre la peste porcina africana y defender la profesionalidad del sector porcino catalán.

El encuentro se dio luego de que el pasado 29 de noviembre, el Gobierno mexicano nformó de la suspensión de importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana (PPA) en Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

No obstante, a través de un comunicado, las autoridades catalanas le informaron al funcionario federal mexicano, que ya se trabaja en resolver la emergencia sanitaria con el “máximo rigor y absoluta transparencia”.

Asimismo, en la nota se explicó que las acciones que han tomado y se subrayó que se han “reforzado todas las medidas de control y comunicación” para garantizar que la información que se comparte sea “veraz y completa”.

Por su parte, Illa defendió la “profesionalidad” del sector y le ha pedido al secretario de Agricultura que “confíen en el trabajo que se está haciendo para proteger la salud animal, la seguridad alimentaria, ayudar al sector y superar la emergencia”.