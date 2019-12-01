Precio del petróleo aumenta más de 11% en una semana por guerra en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 13:19:12

Ciudad de México, a 14 de marzo 2026.- Los precios del crudo a nivel internacional cerraron la semana por encima de los 100 dólares por barril, así como con un aumentó de hasta 11.86 por ciento, desde el inicio de la guerra en Medio Oriente.

En ese sentido, el barril de Brent se ubicó en 103.69 dólares, nivel que significó un aumento de 3.22 por ciento respecto al cierre del jueves, y una escalada de 11.86 por ciento en relación con los 92.69 dólares observados la primera semana de marzo.

Mientras tanto, el WTI terminó esta semana en 99.25 dólares por barril, un aumento de 3.68 por ciento frente a la jornada anterior y de 9.18 por ciento frente al cierre del periodo referido.

Cabe señalar que dicha alza no se había registrado desde 2022, cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, lo cual causó una crisis energética global.

En ese sentido, Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis de Grupo Financiero Monex, dijo al medio La Jornada que el conflicto en Medio Oriente y los riesgos de interrupciones en el suministro energético global impulsan la tendencia alcista del petróleo, la cual refleja una prima de riesgo geopolítico creciente.