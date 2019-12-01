Caen dos por delitos contra la salud, tras cateos en El Marqués, Querétaro

Caen dos por delitos contra la salud, tras cateos en El Marqués, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 10:11:36
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El Marqués, Querétaro, a 25 de marzo 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó diligencias de cateo en el municipio de El Marqués, como parte de investigaciones por delitos contra la salud, en el marco de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Durante las intervenciones fueron detenidas dos personas, además de que se aseguraron diversos indicios relacionados con la posible venta de narcóticos, entre ellos:
Bolsas con hierba verde y seca con características de marihuana, sustancia granulada cristalina con características de metanfetamina, sustancias en polvo blanco y sólido con características de cocaína, dinero en efectivo, entre otros indicios recabados en ambos inmuebles. 

Asimismo, al interior del inmueble fueron localizados dos caninos, los cuales fueron entregados al Instituto Municipal de Protección Animal de El Marqués para su resguardo y atención.

Las diligencias fueron encabezadas por personal de la Fiscalía General del Estado y la Policía de Investigación del Delito, con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal de El Marqués, quienes brindaron seguridad durante el operativo.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad competente, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

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