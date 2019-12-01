Política económica de Trump y revisión del T-MEC podrían afectar al norte del país, advierte Banxico

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 10:18:07
Ciudad de México, a 12 de diciembre 2025.- La incertidumbre provocada por las políticas económicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), prevista para el 2026, podrían afectar a los estados del norte de México y regiones centrales, señaló un informe del Banco de México (Banxico).

En su documento, el organismo bancario señaló que las economías regionales “siguen enfrentando un entorno complejo e incierto”, con retos significativos para su crecimiento, no obstante, anticipa que hacia adelante registren un “desempeño más favorable” en comparación con el observado durante 2025.

Además, se agregó que “aquellos estados que históricamente han sido emisoras de migrantes también podrían verse afectadas de manera directa”.

Esto es especialmente relevante en ciertos estados del centro norte y del sur, donde las remesas representan una proporción relativamente importante de los ingresos de los hogares”, expuso el banco central.

Por otra parte, en el ámbito local, la institución bancaria señaló que la “inseguridad pública continúa representando un reto”.

