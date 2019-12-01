PIB de México creció 0.8% en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Febrero de 2026 a las 11:50:43

Ciudad de México, a 23 de febrero 2026.- El Producto Interno Bruto (PIB) de México, creció solamente un 0.8 por ciento en térmi9nos reales durante 2025, en comparación al 2024, con cifras desestacionalizadas para hacer más comparable los periodos, y 0.6 por ciento con cifras originales que no consideran el efecto calendario, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Cabe mencionar que, el incremento de la economía mexicana quedó ligeramente en línea con las expectativas del consenso del mercado de 0.6 por ciento y de la estimación oportuna del PIB divulgada por el organismo autónomo hace tres semanas de 0.7 por ciento, con cifras ajustadas por estacionalidad.

En ese sentido, el Instituto precisó que la actividad económica estuvo impulsada por el sector primario, -que incluye agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza-, el cual avanzó 4 por ciento anual en 2025; mientras que las actividades terciarias (servicios y comercio), que explican casi el 60 por ciento de la economía, subió 1.5 por ciento en 2025, con respecto a 2024.

No obstante, el organismo indicó que la actividad económica de México estuvo fuertemente afectada por el desplome del sector secundario (producción industrial) de 1.1 por ciento anual con cifras desestacionalizadas.

Lo anterior indica que la economía mexicana sumó cuatro años de desaceleración e hiló dos años operando por debajo de su capacidad media de desempeño (2 por ciento).