PIB crece en México 0.7% en el 2025: es la peor cifra desde el 2020, año de pandemia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Enero de 2026 a las 08:37:23

Ciudad de México, 30 de enero del 2026.- El Producto Interno Bruto (PIB) de México creció 0.7 por ciento en 2025, informó el Inegi en su Estimación Oportuna publicada este viernes 30 de enero de 2026.

Se trata del peor desempeño económico desde 2020, año en el que la pandemia provocó una caída de 8.4 por ciento.

De acuerdo con cifras desestacionalizadas, durante el cuarto trimestre de 2025, la economía mexicana registró un crecimiento de 1.6 por ciento a tasa anual y de 0.8 por ciento frente al trimestre previo.

A pesar del bajo crecimiento, el resultado fue mejor a lo previsto por analistas, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que estimaban un avance de entre 0.3 y 1.5 por ciento para el año pasado.

Para 2026, especialistas prevén un crecimiento cercano al 1.3 por ciento, aun con las tensiones comerciales derivadas de la próxima revisión del T-MEC con Estados Unidos y Canadá.

Moody’s Analytics anticipó recientemente que México podría registrar un aumento del 1.2 por ciento, impulsado por el Plan México del nuevo gobierno y por el Mundial de Futbol, que beneficiará a sectores como hoteles, aerolíneas, aeropuertos, restaurantes, telecomunicaciones y consumo.