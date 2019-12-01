Peso mexicano recupera terreno frente al dólar, pero suma su peor semana desde marzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2026 a las 20:40:16

Ciudad de México, a 2 de octubre de 2026.- El peso mexicano logró recuperar parte del terreno perdido frente al dólar durante la jornada de este viernes, aunque el avance no fue suficiente para evitar que la moneda nacional cerrara la semana con su peor desempeño desde marzo.

En operaciones al mayoreo, el tipo de cambio terminó en 18.16 pesos por dólar, lo que representó una recuperación de 13 centavos, equivalente a 0.13 por ciento, respecto al cierre previo, de acuerdo con datos del Banco de México.

A pesar de esta recuperación, durante la semana el peso acumuló una pérdida de 45 centavos, equivalente a 2.57 por ciento, luego de que a principios de septiembre cotizara por debajo de las 17 unidades por dólar.

Entre los factores que han presionado a la moneda mexicana se encuentran el incremento en los precios del petróleo y las preocupaciones en torno a la inflación mundial, elementos que han fortalecido las expectativas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos.

El comportamiento de los mercados también estuvo relacionado con la publicación de nuevos datos laborales en Estados Unidos, que resultaron menores a lo esperado y contribuyeron a que los principales índices bursátiles de ese país terminaran la jornada con ganancias.

En México, el S&P/BMV IPC avanzó 1.10 por ciento, para ubicarse en 64 mil 531.68 puntos; sin embargo, en el balance semanal registró una pérdida de 0.71 por ciento.