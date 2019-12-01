Peso cierra semana en 18.18 unidades por dólar; suma dos semanas con ganancias

Peso cierra semana en 18.18 unidades por dólar; suma dos semanas con ganancias
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Diciembre de 2025 a las 22:50:45
Ciudad de México, a 5 de diciembre 2025.- El peso mexicano cerró la semana en 18.18 unidades por dólar, lo que significó una apreciación de 0.63% o 12 centavos respecto al cierre del viernes anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Cabe señalar que lo anterior significa que la moneda nacional liga dos semanas de ganancias frente al billete verde, para ubicarse en su menor nivel desde el pasado 23 de julio de 2024.

En la semana, las divisas más apreciadas en la canasta amplia de principales cruces frente al dólar estadounidense fueron: el rublo ruso con 1.40%, el dólar australiano con 1.34%, el peso argentino con 1.12%, el dólar canadiense con 1.08%, el rand sudafricano con 1.05% y la libra esterlina con 0.72%.

 El peso mexicano se ubicó en la octava posición entre las divisas más apreciadas.

Por otra parte, el mercado de capitales cerró la semana con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global, ante la expectativa de que la Reserva Federal (FED) recortará su tasa de interés la próxima semana.

