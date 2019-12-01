Participan más de 2 mil negocios de Cámara de Comercio de Querétaro en “El Buen Fin”

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 13 de noviembre de 2025.- El presidente de la Cámara de Comercio de Querétaro, René Jourdán Poletti Loya, informó que en esta edición del “Buen Fin” se espera una derrama económica de dos mil 500 millones de pesos donde participarán cuatro mil establecimientos con descuentos hasta del 70 por ciento a partir de hoy, 13 hasta el 17 de noviembre.

Reconoció que los comercios la ya tienen sus esquemas de descuentos, por lo que esperan que los consumidores acudan a realizar sus comprar o adquirir servicios en todos el estado.



“Regularmente las compras del Buen Fin ya el consumidor las tiene planeadas, afiliados a la Cámara somos casi cinco mil empresarios, pero inscritos reales estamos dos mil 300 negocios, aunque muchos no se inscriben estimamos que estamos alrededor de cuatro mil; los descuentos varían desde un 20 hasta el 70 ó 75 por ciento, con promisiones del 2x1, 3x4, servicios gratis de entrega, esas son las promisiones que se van a encontrar”, dijo.

Mencionó que los productos más demandados en esta época, son principalmente los electrodomésticos, electrónicos, línea blanca, ropa y calzado; además los consumidores aprovechan “El Buen Fin” para hacer compras para las fiestas decembrinas.