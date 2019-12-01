Nuevo líder empresarial promete unidad con Sheinbaum de cara a revisión del T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 08:19:41

Ciudad de México, a 12 de diciembre 2025.- José Medina Mora, recientemente nombrado residente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), prometió trabajar en unidad con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de cara a la revisión del tratado comercial con Canadá y Estados Unidos (T-MEC).

“El Gobierno tiene que hacer su parte, nosotros tenemos que hacer también nuestra parte y estar en ese diálogo con el gobierno. Necesitamos una voz fuerte y unida de México (…) Hay que lograr negociar mejores condiciones arancelarias de los países con los que competimos”, afirmó el líder empresarial.

Durante su primer discurso en su nuevo cargo, indicó que busca trabajar con el Ejecutivo federal para alcanzar las “mejores condiciones” comerciales para el país.

“La postura de Estados Unidos ha sido difícil, pero la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, ha sabido tener una relación con serenidad, con cabeza fría, que ha permitido una buena negociación y que así esperemos que siga siendo y, desde luego, vamos a apoyar esa parte”, afirmó Medina Mora.

De igual forma, reivindicó a la República Mexicana como el socio comercial “número uno” de Estados Unidos, siendo el que “más le compra y le vende”, lo que a su juicio “evidencia la integración” de ambas economías.

Por lo anterior, el presidente de la CCE puso en valor el diálogo con organismos empresariales del país vecino, con los que están viendo los puntos en donde les “conviene a ambos seguir en el tratado”.