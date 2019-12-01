Netflix abre oficinas en México; será la sede central de Latinoamérica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Febrero de 2026 a las 08:03:33

Ciudad de México, a 18 de febrero 2026.- Netflix abrió sus nuevas oficinas en la Ciudad de México, por lo que el país se convierte en su nueva sede central para América Latina.

En el evento de inauguración estuvo presente el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, quien se reunión con Greg Peters, co-director ejecutivo de la empresa, y Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos para Latinoamérica en Netflix.

“Es uno de los sectores que más tiene que crecer, que más potencial tiene para colocar a México en el mundo, por eso nos importa muchísimo (…) Llevamos mucho tiempo diciéndole a Netflix que México es el (mercado) hispanoparlante con mayores posibilidades”, explicó el funcionario federal.

Por su parte, en un encuentro con un grupo reducido de periodistas, Peters destacó que hace 10 años, la plataforma de streaming hizo su primera producción original fuera de Estados Unidos“, la serie ‘Club de Cuervos‘, lo que muestra el “compromiso” de la compañía en el país y el “enorme talento” de la industria mexicana.

“Los seguidores mexicanos son de los más apasionados del mundo”, remarcó el directivo.

Cabe recordar que, hace un año, Netflix anunció una inversión de mil millones de dólares entre 2025 y 2028 para realizar más producciones por año en México, así como dos millones de dólares para modernizar los emblemáticos Estudios Churubusco.