Morelia registra el precio más bajo de la canasta básica en Michoacán: Sedeco

Morelia, Michoacán, 11 de noviembre de 2025.- El secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Claudio Méndez Fernández, informó que, de acuerdo con el monitoreo semanal realizado por la dependencia, Morelia registró el precio más bajo de la canasta básica, con un total de 965 pesos en el Tianguis de la Feria, mientras que el costo más alto se observó en Zitácuaro, con mil 488 pesos en el Mercado Municipal.

El titular de la Sedeco explicó que se mantiene un levantamiento semanal de precios en seis municipios del estado, con el propósito de orientar a las familias sobre los lugares donde se encuentran los productos más accesibles.

En Uruapan, el precio más bajo se registró en Bodega Aurrera, con mil 150 pesos, y el más alto en el Mercado Municipal, con mil 347 pesos; en Zamora, el costo menor fue de mil 205 pesos en Walmart, mientras que el más elevado alcanzó mil 307 pesos en Bodega Aurrera.

En Lázaro Cárdenas, los precios oscilaron entre mil 274 pesos en Bodega Aurrera y mil 362 pesos en el Mercado Municipal; en Apatzingán, el costo más bajo fue de mil 140 pesos en Bodega Aurrera y el más alto de mil 232 pesos en el Mercado Municipal; y finalmente, en Zitácuaro, el menor precio correspondió a mil 170 pesos en Bodega Aurrera, mientras que el mayor se registró en el Mercado Municipal, con mil 488 pesos.

Méndez Fernández subrayó que este ejercicio permite dar seguimiento al comportamiento de los precios en los principales centros urbanos del estado, promoviendo la competencia y la información transparente para las y los consumidores, a fin de fortalecer el poder de compra de las familias michoacanas.