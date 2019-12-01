200 globos de 25 países iluminaron el cielo en el arranque del Festival Internacional del Globo; León, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Noviembre de 2025 a las 08:36:35

León, Gto.- Más de 200 globos aerostáticos procedentes de 25 países dieron color y altura a la inauguración del Festival Internacional del Globo (FIG), que este año abrió con el Viernes de la Gente, permitiendo el acceso gratuito por primera vez en su historia.

La Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó la apertura de la edición 23 del festival ante miles de familias que abarrotaron el Parque Metropolitano. “Estamos muy emocionados de compartir con ustedes este evento que llena de magia los cielos de León… hoy todas y todos pueden entrar de manera gratuita”, expresó durante su mensaje inaugural.

La jornada comenzó con el despliegue de la Bandera Monumental por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, seguido de los Honores al Lábaro Patrio y el sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana. Mientras el público entonaba el Himno Nacional, los pilotos encendieron al unísono sus lanzallamas, generando uno de los momentos más aplaudidos de la mañana.

Tras el protocolo, inició el despegue de los globos que este año incluyen 30 figuras especiales, entre ellas diez debutantes. Destacaron Swiss Cow (Suiza), Tiburón Martillo (Brasil), Save Me (Lituania) y el globo oficial de Disneyland, que celebra su 70 aniversario volando por primera vez fuera de Estados Unidos con Mickey y Minnie Mouse como protagonistas.

El FIG 2025 integra dos proyectos sociales: las Caravanas de la Gente, que llevarán globos a distintos municipios del estado, y el Pabellón de la Gente, espacio para promover productos con Marca Guanajuato y fortalecer la economía local.

El programa musical también atraerá a miles de asistentes: Gloria Trevi (viernes 14), The Dream Nite con Dimitri Vegas y Afrojack (sábado 15), y Carín León (domingo 16).

En el arranque estuvieron presentes autoridades estatales, municipales y representantes de la Sedena, así como la directora general del FIG, Escandra Salim Alle, y miembros del Consejo Directivo del festival. El FIG continúa consolidándose como uno de los encuentros aerostáticos más importantes del mundo y un referente turístico para México.