México y EEUU inician consultas públicas sobre el T-MEC

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Septiembre de 2025 a las 08:53:31
Ciudad de México, a 17 de septiembre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el Gobierno mexicano publicará las bases para las consultas públicas previas a la próxima revisión del Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Cabe señalar que el funcionario federal explicó que por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se publicarán las bases de las consultas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En ese sentido, el secretario Ebrard explicó que la acción forma parte de un proceso coordinado entre los tres países que integran el tratado de libre comercio,.

Además, el titular de Economía detalló que se plantea que el proceso consultivo sea “muy fácil, muy sencillo y muy abierto”.

“Vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital. La intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adición para que sea mejor en el futuro”, señaló el ex aspirante presidencial.

Asimismo, Ebrard Casaubón puntualizó que las consultas forman parte del proceso previo a la revisión del T-MEC, prevista a comenzar en enero de 2026.

“Entre ahora y enero, tenemos que hacer una evaluación de cómo funcionó el actual tratado (…) entre que entro en vigor 2020, a esta fecha, 2025, y entonces estar ya con esas evaluaciones, estar listos para empezar la revisión del tratado”, indicó el secretario.

