México y Brasil cierran reuniones para estrechar relaciones comerciales

Ciudad de México, a 29 de agosto 2025.- Las delegaciones de México y Brasil concluyeron una serie de reuniones para fortalecer las relaciones comerciales, de cara a la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las dos naciones finalizaron con una reunión en Palacio Nacional encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el vicepresidente del país sudamericano, Geraldo Alcmin, luego de dos días de “productivos” encuentros de alto nivel en la Ciudad de México.

“Recibimos en Palacio Nacional a la delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin. En estos dos días, se celebraron reuniones muy productivas entre autoridades y empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental; también compartieron experiencias de impulso a la industrialización”, expuso la mandataria mexicana en redes sociales.

Por su parte, el también ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios de Brasil, informó a medios que “la conversación fue muy buena” y subrayó que la jefa del Estado mexicano “reunió a casi todo su gabinete, desde el canciller, la ministra de Energía, Salud, Economía, Agricultura, también estaba allí Ciencia y Tecnología”.