México suspende importación de calzado terminado con el Programa IMMEX

Ciudad de México, a 28 de agosto 2025.- El gobierno de México suspendió la importación temporal de calzado terminado a través del programa de Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX).
Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, en donde se refirió al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Asimismo, comentó que esta situación afectaba a la industria del calzado nacional.
“El día de hoy se publica el decreto que suspende la importación temporal, es decir no se va poder traer a México importación temporal de calzado terminado… ¿Qué es la importación temporal? Es un régimen que permite la importación, como su nombre lo dice, por un tiempo determinado para integrar ese calzado a algunos otros productos que se exportan, entonces estaba permitido calzado terminado para importaciones temporales”, explicó el funcionario federal.
El secretario Ebrard reveló datos de la manera en que la importación temporal de calzado terminado por medio de IMMEX afectada a la industria del calzado nacional:
- En 2024, las importaciones de calzado terminado bajo el programa INMEX crecieron 159 por ciento en volumen y 60 % en valor frente a 2023.
- Las fábricas usaron mucho menos su capacidad instalada: 16.6 puntos porcentuales menos.
- Solo en 2024, comparado con 2023, el PIB del calzado cayó 12.8 por ciento, la producción 12.5% y se perdieron casi 11 mil empleos formales.
- En 2021, México exportaba seis pares de zapatos por cada par importado. En 2024, la proporción bajo a menos de un par por cada uno importado.