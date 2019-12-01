Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Noviembre de 2026 a las 10:18:20

Washington D. C., Estados Unidos, a 25 de noviembre 2026.- El gobierno de Estados Unidos excluyó, por el momento, a México de sus nuevos aranceles, los cuales derivaron de la investigación comercial realizada por la Oficina del Representante Comercial estadounidense (USTR).

Dicho proceso resultó en la imposición de tarifas a 14 países, entre ellos China, la Unión Europea e India.

No obstante, las autoridades comerciales de EEUU indicaron que la República Mexicana no fue acreedora a una exención definitiva, ya que su expediente permanece bajo revisión al igual que el de Noruega.

Cabe señalar la que la propuesta de la Administración Trump contempla gravámenes de hasta 20% para determinados productos de las economías señaladas, aunque los porcentajes varían según el socio comercial y los compromisos comerciales vigentes.

La investigación de la USTR abarcó a 16 socios comerciales de Estados Unidos. De ese grupo, Washington propuso nuevos gravámenes para 14 economías: