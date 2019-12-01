México rompe récord en inversión extranjera directa, anuncia Marcelo Ebrard

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 08:08:19

Ciudad de México, 19 de noviembre del 2025.- El secretario de Economía Marcelo Ebrard, dio a conocer que México rompió un récord histórico en inversión extranjera directa, con una cantidad de casi 41 mil millones de dólares en el último trimestre.

Desde Palacio Nacional, en la tradicional conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ebrard indicó que dicha cifra representa un crecimiento del 15 por ciento respecto al año 2024.

“Este trimestre registro nacional de inversión extranjera, vamos a llegar casi 41 mil millones de dólares… si lo comparamos con 2024, creció 15 por ciento. Eso significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos incluso esperado”, declaró.

Así mismo, el titular de la Secretaría de Economía informó sobre los puntos clave de la inversión extranjera que se ha realizado en el país:

- Nuevas inversiones en ascenso: pasaron de 2 mil millones a 6 mil 500 millones de dólares, lo que refleja confianza en el país más allá de reinversiones.

- Crecimiento sostenido: desde 2018 hasta 2025, la inversión extranjera directa ha aumentado 69 por ciento, consolidando una tendencia positiva.

- Exportaciones al alza: pese a nuevos aranceles y retos comerciales, las exportaciones mexicanas continúan creciendo año con año.

- México será sede de la APEC en 2028: la aprobación unánime para albergar la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico confirma el papel estratégico del país en la región.