México registra déficit comercial de 17 mdd en julio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 13:14:21

Ciudad de México, a 27 de agosto 2025.- México reportó un déficit comercial de 17 millones de dólares, así como una subida de 4 por ciento de las exportaciones el pasado mes de julio, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, en su informe, el organismo autónomo indicó que el superávit de julio es menor al déficit de 12 mil 136 millones de dólares del mismo mes de 2024, pero se suma al superávit de 514 millones de dólares de junio pasado.

Por lo anterior, la República Mexicana acumuló un superávit comercial de mil 416 millones de dólares en los primeros siete meses de 2025.

En el séptimo mes del presente año, las exportaciones se incrementaron un 4 por ciento interanual a los 56 mil 707.8 millones de dólares, según precisó el organismo con base en cifras originales.

Sin embargo, las ventas petroleras disminuyeron 23 por ciento interanual al situarse en mil 865.6 millones de dólares y las no petroleras aumentaron 5.2 por ciento hasta los 54 mil 842.1 millones de dólares.

Además, las compras petroleras se desplomaron 7.1 por ciento año contra año, al ubicarse en 4 mil 6.9 millones de dólares; mientras que las no petroleras se incrementaron 2.5 por ciento al sumar 52 mil 717.6 millones de dólares.

Cabe recordar que en 2024, el país elevó en 50.1 por ciento su déficit comercial, cuando reportó una balanza negativa de 8 mil 212 millones de dólares, por encima del dato también negativo de 5 mil 470 millones de dólares de 2023.