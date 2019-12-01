México reduce deuda del Aeropuerto de Texcoco

México reduce deuda del Aeropuerto de Texcoco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Noviembre de 2026 a las 13:49:49
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Ciudad de México, a 12 de noviembre 2026.- El Gobierno de México pagó 566 millones de dólares del capital de los bonos emitidos para financiar el cancelado aeropuerto de Texcoco.

Por lo anterior, el saldo acumulado pendiente disminuyó a 3 mil 152 millones de dólares.

Según los registros del fideicomiso Mexcat (instrumento financiero creado para recaudar dinero y pagar la deuda de los bonos internacionales), la deuda original fue de 6 mil millones de dólares en 2016.

No obstante, mediante recompras de bonos, el monto se redujo a 4 mil 200 millones en 2019 y a 3 mil 718 millones en 2023, antes del reciente pago.

En ese contexto, desde 2020 se cubrió igualmente el monto de mil 243 millones de dólares en intereses.

Cabe señalar que Mexcat recibe recursos de la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) del AICM y sus cuentas se regularizaron en 2024.

Los vencimientos restantes corresponden a 2028, 2046 y 2047.

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