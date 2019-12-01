México recorta previsión de crecimiento por tensiones comerciales

Ciudad de México, a 10 de septiembre 2025.- Debido a las tensiones comerciales impulsadas por la política arancelaria de Estados Unidos, México vio reducido su pronóstico de crecimiento para el 2025, así como los objetivos de consolidación fiscal, según explicó el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora.

De acuerdo con el Paquete Económico para 2026 entregado al Congreso de la Unión, el Gobierno mexicano espera un alza para el producto interno bruto (PIB) nacional en un rango del 0.5 % al 1.5 %, en contraste con la estimación previa del 1.5 al 2.3 para el presente año.

“La presentación de este paquete, que se sustenta en los principios del humanismo mexicano, se realiza bajo un entorno internacional complejo, marcado por recientes tensiones comerciales y geopolíticas que han desafiado la estabilidad macroeconómica global. México, sin embargo, se ha mostrado resiliente ante las presiones externas”, sostuvo el funcionario federal.

En conferencia de prensa el secretario Amador Zamora admitió que “esta dinámica económica que vimos en 2025 también condicionó en buena medida nuestra proyección de cierre”, puesto que “muchas empresas pospusieron o retrasaron sus procesos de inversión (…) y eso también afectó la actividad económica”.