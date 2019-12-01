México prevé "impacto neutro" en la economía por conflicto en Medio Oriente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 08:24:08

Ciudad de México, a 21 de marzo 2026.- El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, estimó que habrá un impacto “neutro” en las finanzas públicas del país, pese a los subsidios fiscales para amortiguar el encarecimiento de los combustibles en medio de la guerra en Irán.

Lo anterior lo comentó en el marco de la 89 Convención Bancaria, que se celebra en Cancún, Quintana Roo.

En ese sentido, el secretario Amador Zamora indicó que habrá una menor recaudación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), pero los ingresos se compensarán por mayores precios de las exportaciones de crudo mexicano.

“Como Pemex consolida en el balance público y Pemex recibe más ingresos por mayores precios del petróleo, al final tenemos un efecto relativamente neutro”, declaró a medios.

Asimismo, recordó que en 2022, cuando los precios de energéticos también repuntaron por el conflicto entre Rusia y Ucrania, en México hubo un efecto similar que calificó como “relativamente menor”.

Por otra parte, recordó que la SHCP impulsa subsidios a los combustibles, con menos cobro del IEPS, para ayudar a que el alza en los precios de las gasolinas y el diésel no tenga un impacto fuerte en los bolsillos de los ciudadanos.

“Es un mecanismo muy transparente, cuyo objetivo es ayudar al poder de compra de las familias mexicanas (…). Es un esfuerzo fiscal”, dijo.