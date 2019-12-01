México prepara segunda ronda de conversaciones sobre el T-MEC con EEUU

México prepara segunda ronda de conversaciones sobre el T-MEC con EEUU
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 11:49:24
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Ciudad de México, a 7 de julio 2026.- México ya se prepara para la segunda de conversaciones con Estados Unidos sobre el Tratado Comercial de Norteamérica.

Ene se sentido, el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón dijo que viajará a Washington D. C., para reunirse con los representantes estadounidenses el próximo 8 de julio.

Cabe recordar que el próximo 20 de julio inician formalmente las conversaciones con la visita de una delegación de la Unión Americana a la Ciudad de México.

En días previos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que su Administración está muy confiada en que se va a mantener el T-MEC, a pesar de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, decidió no renovarlo.

“Nuestra visión es que la primera revisión va a ser muy determinante y ya vamos muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance. Entonces, somos optimistas en el T-MEC”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

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