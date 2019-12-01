México podría superar los 200 mil millones de pesos en ganancias por el Mundial 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 07:59:00
Ciudad de México, a 16 de enero 2026.- México  podría alcanzar beneficios por hasta casi 200 mil millones de pesos, debido a la organización del Mundial de futbol de 2026, es decir, el triple de la economía oficial.

Lo anterior lo explicó el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Octavio de la Torre, quien dijo que esta derrama económica se daría al ampliar los beneficios del torneo más allá de las ciudades sede y activar el consumo interno en todo el país.

Además, comentó que para lograr esos beneficios se debe aplicar una estrategia integral que involucre a estados, municipios y negocios locales vinculados al turismo, el comercio y los servicios.

El líder empresarial consideró que la justa mundialista no debe entenderse como un evento limitado a tres sedes en México, sino como una plataforma nacional con efectos en zonas colindantes, ciudades con campos de entrenamiento, corredores turísticos y comunidades que pueden capitalizar el flujo de visitantes.

El presidente de Concanaco Servytur dijo que la clave está en activar una derrama transversal, apoyada en programas de consumo interno y promoción turística que ya han probado su eficacia.

