México es el ganador de la guerra arancelaria de EEUU, afirma The Wall Street Journal

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 10:47:26
Nueva York, Estados Unidos, a 29 de diciembre 2025.- México es el ganador de la guerra arancelaria que impulsó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, según aseguró el medio estadounidense, The Wall Street Journal (WSJ).

En  una nota que el rotativo publicó, señaló que las exportaciones mexicanas a la Unión Americana aumentaron en 2025.

En su publicación, el medio citado explicó que “debido a que la tasa arancelaria final de México terminó siendo más baja que la de la mayoría de los demás países, la disparidad ha ayudado a las exportaciones mexicanas a llenar parte del vacío dejado por los productos chinos sujetos a gravámenes más altos”.

Asimismo, afirmó que “incluso con los elevados aranceles sobre los automóviles, el acero y el aluminio con destino a Estados Unidos, las exportaciones manufactureras mexicanas a este país aumentaron casi un nueve por ciento de enero a noviembre, en comparación con los primeros 11 meses de 2024, según datos del gobierno mexicano”.

“Las exportaciones de la industria automotriz a Estados Unidos cayeron cerca de un seis por ciento durante el período, pero las exportaciones de otros productos manufacturados aumentaron un 17 por ciento”, agregó WSJ.

De igual forma, el rotativo neoyorquino afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha utilizado asuntos no económicos para negociar acuerdos comerciales con su homólogo estadounidense, Donald Trump, tales como la lucha contra el narcotráfico o la deportación de líderes criminales encarcelados y buscados por Estados Unidos.

