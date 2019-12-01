México buscará negociar arancel a vehículos pesados fabricados con partes de EEUU

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el país buscará negociar con Estados Unidos un ajuste a los aranceles a los vehículos pesados fabricados en México, que tienen alrededor de 60 por ciento de partes estadounidenses.

En conferencia de prensa, el funcionario federal señaló que el trato de la Unión Americana hacia la República Mexicana es “violatorio” a lo establecido en el T-MEC, por lo que este nuevo gravamen será un tema “de la más alta prioridad” en la renegociación del tratado, prevista para 2026.

“Lo primero que le vamos a pedir a Estados Unidos es que cumpla lo dispuesto en el tratado de que, respecto a que las partes y componentes hechas en México, tienen que tener el mismo trato que las que tienen las de Estados Unidos, eso es una violación al Tratado Libre de Comercio”, el secretario Ebrard.

De igual forma, señaló que se buscará acordar con EEUU “que se aplique un sistema de descuentos similar al que tienen los vehículos ligeros”, donde se reduce la tarifa según el porcentaje de componentes estadounidenses empleados en la fabricación.