México analizará nuevo arancel global de Trump; Ebrard viajará a EEUU a negociar

Ciudad de México, a 21 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, informó que el gobierno de México analizará el nuevo arancel global del 10 por ciento anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En entrevista con el periodista Joaquín López-Dóriga para su espacio en Radio Fórmula, el funcionario federal explicó que no todas las tarifas aplicadas por el Gobierno estadounidense dependen del fallo de la Corte Suprema de EEUU, en contra de los gravámenes aplicados desde 2025.

“No todos los aranceles que están vigentes dependen de ese artículo o de esa disposición legal (ordenada por la Corte de EE.UU.)”, señaló el secretario Ebrard.

“En este momento no tengo, ni creo que nadie lo tenga claro, en qué se va a traducir eso (los nuevos aranceles del 10 por ciento) para poderlo evaluar. Necesitamos esperar a que lo publiquen o a que se sepa más a fondo”, argumentó.

Por otra parte, el titular de Economía confirmó que viajará a Washington la próxima semana para sostener reuniones el jueves y viernes con el Representante Comercial de Estados Unidos y el secretario de Comercio, donde el objetivo primordial será evitar afectaciones a las exportaciones mexicanas y asegurar que el país mantenga sus ventajas comerciales en el marco de la revisión del T-MEC.