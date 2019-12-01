Mercados financieros reaccionan con optimismo tras revés electoral de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Noviembre de 2026 a las 19:21:33

Washington, Estados Unidos, a 4 de noviembre de 2026.- La victoria del Partido Demócrata en las elecciones intermedias de Estados Unidos generó una reacción favorable en los mercados financieros internacionales, con avances en Wall Street y un fortalecimiento del peso mexicano, ante las expectativas de que el nuevo equilibrio político limite algunas de las decisiones económicas impulsadas por el presidente Donald Trump.

Los resultados electorales, que dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso estadounidense, fueron interpretados por inversionistas como una oportunidad para establecer mayores contrapesos a la agenda de la Casa Blanca, particularmente en materia comercial, fiscal y regulatoria.

En Wall Street, los principales indicadores bursátiles registraron ganancias. El Dow Jones avanzó alrededor de 3 por ciento, mientras que el S&P 500 subió 1.6 por ciento y el Nasdaq obtuvo un incremento de 1.4 por ciento, en una jornada marcada por el optimismo de los inversionistas.

El comportamiento del dólar también estuvo relacionado con las expectativas de un Congreso dividido respecto al gobierno de Trump, escenario que podría dificultar la aprobación de nuevas medidas económicas y comerciales.

Para México, el resultado electoral representa un factor de alivio ante la posibilidad de que disminuya la presión relacionada con la política arancelaria estadounidense, aunque especialistas advierten que el mandatario conserva facultades para tomar decisiones comerciales sin necesitar la aprobación del Congreso.

De esta manera, el cambio en la composición política de Washington comenzó a reflejarse en el comportamiento de los mercados, mientras los inversionistas evalúan las posibles consecuencias económicas de la nueva correlación de fuerzas en Estados Unidos.