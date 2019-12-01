Mantiene Fitch calificación "BBB-" para México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 10:20:57

Ciudad de México, a 11 de abril 2026.- La agencia calificadora Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana de México en ‘BBB-‘ con perspectiva estable, al destacar una política macroeconómica “prudente”, unas finanzas externas sólidas y una economía diversificada.

No obstante, la empresa advirtió sobre un crecimiento “moderado a largo plazo”, así como indicadores de gobernanza débiles, desafíos fiscales relacionados con una base de ingresos baja y rigideces presupuestarias, también, “pasivos contingentes” de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Cabe mencionar que la calificación “BBB-” es el nivel más bajo dentro del grado de inversión, según la agencia.

Por lo anterior, su expectativa de que la economía mexicana evitará escenarios de deterioro severos en medio de las incertidumbres comerciales e internas actuales, no obstante, será poco dinámica.

En ese sentido, Fitch recordó que en 2025 la economía mexicana creció 0.6 %, tras un crecimiento del 1.4 % en 2024, sin embargo, superó sus expectativas a pesar del contexto adversos del proteccionismo estadounidense, el ajuste fiscal y las reformas institucionales internas que afectaron la confianza empresarial.

Igualmente, proyecta que el crecimiento se acelerará al 1.7 % en 2026, principalmente por la disminución de los efectos negativos de las políticas fiscales, monetarias y al impulso generado por el Mundial de Fútbol.