Llegan los descuentos decembrinos a gobierno de Sinaloa

Culiacán, Sinaloa, a 12 de diciembre del 2025.- Con la finalidad de apoyar la economía de las familias sinaloenses en esta temporada decembrina, el Gobierno del Estado de Sinaloa informa que los días 15 al 17 de diciembre estarán disponibles descuentos especiales en trámites vehiculares y fiscales. Estas facilidades se aplicarán de manera armónica a los programas vigentes y representan una oportunidad para que la ciudadanía regularice sus obligaciones con mayores beneficios:

o 75% en Multas, Honorarios y Gastos en la revalidación anual de Tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo del servicio particular y público.

o 75% en Multas, Honorarios y Gastos en el canje de placas del servicio particular y servicio público.

o 50% en renovación de licencias.

o 50% en cambio de propietario.

o 50% en alta de placas.

Estos descuentos se suman al programa “Ponte al Corriente”, el cual mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre. Este programa permite a las y los propietarios de vehículos modelo 2018 y anteriores, con adeudos de hasta 40 mil pesos, ponerse al corriente mediante un pago único de $6,000 pesos, el cual incluye la calcomanía y el canje de placas.

Asimismo, se informa que, debido al periodo vacacional comprendido del 18 de diciembre al 02 de enero, solo permanecerán abiertas las Unidades Administrativas, operando con personal de guardia para brindar atención esencial a la ciudadanía que requiera realizar trámites durante estas fechas.

El SATES invita a aprovechar estas facilidades y realizar los trámites oportunamente, priorizando la regularización vehicular y el aprovechamiento de descuentos disponibles en este cierre de año.