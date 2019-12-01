Llegan los descuentos decembrinos a gobierno de Sinaloa

Llegan los descuentos decembrinos a gobierno de Sinaloa
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 19:53:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Culiacán, Sinaloa, a 12 de diciembre del 2025.- Con la finalidad de apoyar la economía de las familias sinaloenses en esta temporada decembrina, el Gobierno del Estado de Sinaloa informa que los días 15 al 17 de diciembre estarán disponibles descuentos especiales en trámites vehiculares y fiscales. Estas facilidades se aplicarán de manera armónica a los programas vigentes y representan una oportunidad para que la ciudadanía regularice sus obligaciones con mayores beneficios:

75% en Multas, Honorarios y Gastos en la revalidación anual de Tarjeta de circulación y calcomanía de refrendo del servicio particular y público.
75% en Multas, Honorarios y Gastos en el canje de placas del servicio particular y servicio público.
50% en renovación de licencias.
50% en cambio de propietario.
50% en alta de placas.

Estos descuentos se suman al programa “Ponte al Corriente”, el cual mantendrá su vigencia hasta el 31 de diciembre. Este programa permite a las y los propietarios de vehículos modelo 2018 y anteriores, con adeudos de hasta 40 mil pesos, ponerse al corriente mediante un pago único de $6,000 pesos, el cual incluye la calcomanía y el canje de placas.

Asimismo, se informa que, debido al periodo vacacional comprendido del 18 de diciembre al 02 de enero, solo permanecerán abiertas las Unidades Administrativas, operando con personal de guardia para brindar atención esencial a la ciudadanía que requiera realizar trámites durante estas fechas.

El SATES invita a aprovechar estas facilidades y realizar los trámites oportunamente, priorizando la regularización vehicular y el aprovechamiento de descuentos disponibles en este cierre de año.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Colabora SSP en acciones de protección y traslado de niñas localizadas en Nuevo León
Identifican a motociclistas muertos en accidentes en Morelia, Michoacán
Refuerzan estrategia contra la Violencia de Género en Mesa de Seguridad de Alto Nivel en Jalisco
Ataque a balazos deja cuatro muertos y tres heridos en Irapuato, Guanajuato
Más información de la categoria
La pirotecnia en Michoacán llegó a un límite insostenible; la regulación es inoperante: ASAAM
Ataque a balazos deja cuatro muertos y tres heridos en Irapuato, Guanajuato
Demócratas publican nuevas fotos del caso Epstein en las que aparece Trump junto al empresario y varias mujeres
Operación Frontera Norte suma 9 mil 851 detenidos y más de 115 toneladas de estupefacientes asegurados
Comentarios