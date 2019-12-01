Lavado de dinero seguirá siendo preocupación para la banca mexicana, considera Fitch Ratings

Lavado de dinero seguirá siendo preocupación para la banca mexicana, considera Fitch Ratings
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Agosto de 2025 a las 11:49:51
Ciudad de México, a 30 de agosto 2025.- El lavado de dinero a través del sistema financiero mexicano se mantendrá como una preocupación para las instituciones bancarias del país, luego de los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, advirtió Fitch Ratings en su más reciente reporte sobre el desempeño bancario nacional.

En el documento, la calificadora aseveró que no anticipa presiones significativas sobre las notas de las entidades del sector, por lo que sostuvo que “los bancos mexicanos están bien posicionados para resistir la contracción económica”.

Además, en su análisis, la empresa especializada indicó que el efecto sobre la banca fue limitado y se concentró en las instituciones señaladas, mientras sostuvo que el riesgo de contagio de las tres instituciones financieras señaladas por el Tesoro estadounidense se ha disipado de forma gradual.

En ese sentido, Fitch detalló que estos señalamientos impulsaron en los bancos señalados una caída de 18 por ciento en sus depósitos hasta el segundo trimestre de 2025, en comparación con mayo del mismo año.

