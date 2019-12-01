Invita Secretaría del Trabajo a Expo Empleo San Juan del Río, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Noviembre de 2025 a las 13:40:51
San Juan del Río, Querétaro, 11 de noviembre del 2025.- La Secretaría del Trabajo, encabezada por Liliana San Martín Castillo, invita a la población a participar en la Expo Empleo San Juan del Río 2025, programada para el jueves 13 de noviembre, de 9:00 a 14:00 horas, en la Unidad Deportiva Maquío, ubicada en la zona oriente del municipio.

Espacio en el que las personas que acudan pueden acceder a más de 900 vacantes en más de 30 centros laborales de la región.

Entre las empresas participantes destacan Plásticos Técnicos Mexicanos, Natural de Alimentos, EXO-S, Scribe, Eje de Abastos, LSC Comunicatios, Servicios Comerciales Amazon México, Ecodal Recycling, entre otras pertenecientes a sectores estratégicos como manufactura, alimentos, logística y reciclaje.

Este evento forma parte de las acciones permanentes que impulsa la dependencia estatal para promover la vinculación laboral y acercar oportunidades de empleo formal a las y los queretanos.

