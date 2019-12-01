Inversión fija bruta en México cae 10.4% en agosto

Inversión fija bruta en México cae 10.4% en agosto
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 14:10:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- La inversión fija bruta en México cayó un 10.4 por ciento interanual en agosto pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el informe con base en cifras originales, la caída se debe a los retrocesos anuales del 7.4 por ciento en la construcción y del 13.7 % en la maquinaria y equipo.

Además, la inversión privada cayó un 9 por ciento interanual, mientras que la pública se desplomó un 21.2 %.

Lo anterior significa que, la inversión fija bruta acumuló una caída del 7.3 por ciento interanual en los primeros ocho meses del año, con retrocesos del 5.9 % en la construcción y de 8.8 por ciento en la maquinaria y equipo.

De igual forma, la inversión privada decreció un 5.4 por ciento interanual de enero a agosto y la pública un 31.5 %.

Por otro lado, la inversión cayó un 2.7 por ciento en agosto frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Dan hasta 12 de años de prisión a 5 integrantes de organización criminal de Jalisco, por portación de armas exclusivas del Ejército
Presumen ataque armado contra policías ministeriales en Celaya, Guanajuato; hay dos detenidos
Jornada violenta en Culiacán deja al menos 8 muertos; dos mujeres y un ex funcionario entre las víctimas
Ultiman a tiros a adulto mayor mientras subía al transporte público en Celaya, Guanajuato
Más información de la categoria
Entre porras de apoyo y reclamos por la seguridad fallida de Carlos Manzo, asume Grecia Quiroz la presidencia municipal de Uruapan
Abrazando el sombrero de Carlos Manzo, rinde protesta Grecia Quiroz García como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán
Ultiman a tiros a adulto mayor mientras subía al transporte público en Celaya, Guanajuato
Arrestan en Sinaloa a uno de los objetivos más buscados por Estados Unidos por tráfico de estupefacientes
Comentarios