Inversión fija bruta en México cae 10.4% en agosto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Noviembre de 2025 a las 14:10:26

Ciudad de México, a 5 de noviembre 2025.- La inversión fija bruta en México cayó un 10.4 por ciento interanual en agosto pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el informe con base en cifras originales, la caída se debe a los retrocesos anuales del 7.4 por ciento en la construcción y del 13.7 % en la maquinaria y equipo.

Además, la inversión privada cayó un 9 por ciento interanual, mientras que la pública se desplomó un 21.2 %.

Lo anterior significa que, la inversión fija bruta acumuló una caída del 7.3 por ciento interanual en los primeros ocho meses del año, con retrocesos del 5.9 % en la construcción y de 8.8 por ciento en la maquinaria y equipo.

De igual forma, la inversión privada decreció un 5.4 por ciento interanual de enero a agosto y la pública un 31.5 %.

Por otro lado, la inversión cayó un 2.7 por ciento en agosto frente al mes precedente, según datos ajustados por estacionalidad.