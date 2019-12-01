Inversión en México repunta tras 19 meses a la baja

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Julio de 2026 a las 13:49:48

Ciudad de México, a 7 de julio 2026.- La Inversión Fija Bruta en México repuntó un 5.1 por ciento en abril, tras una racha de 19 meses consecutivos a la baja, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Asimismo, se dio a conocer que dicho aumento es el registro más alto en ese rubro desde julio de 2024.

Según el organismo autónomo, la subida se debe en gran medida al impulso que tuvo la construcción residencial y maquinaria importada.

Por su parte el Indicador Mensual de la Inversión Fija Bruta (FBCF), que representa el valor de los bienes duraderos adquiridos por las unidades de producción, se ubicó en promedio en 107.4 puntos en abril, lo que significa un repunte mensual de 4 por ciento, el segundo consecutivo, y su mejor variación mes a mes desde noviembre de 2020.

Mientras tanto, por componente los gastos en construcción subieron 6.5 por ciento mensual en abril, y en maquinaria y equipo subieron 2 por ciento mes a mes en abril pasado.

A tasa anual, los gastos en construcción aumentaron 8.8 por ciento en abril y en lo que refiere a maquinaria y equipo subieron 0.9 frente al cuarto mes de 2026.