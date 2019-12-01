Iniciativa "Somos Grandes" Lanza Encuentro Presencial en Michoacán para Capacitar a Microempresarios

Autor: Amanda Bautista Rodriguez / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 15:49:55

Morelia, Michoacán, a 14 de marzo de 2026. — La iniciativa "Somos Grandes", enfocada en visibilizar, capacitar y empoderar a micro, pequeños y medianos empresarios (MiPyMEs), llevó a cabo su primer encuentro presencial en Michoacán. Este proyecto busca profesionalizar los emprendimientos.

Al respecto, Mónica Villaseñor Toro, coordinadora estatal, detalló que la comunidad ofrece capacitación constante para dotar a los emprendedores de mejores herramientas. Esto incluye sesiones semanales.

Las capacitaciones, algunas de las cuales se imparten vía Zoom, abarcan temas como inteligencia artificial, gestión de inventarios y uso de herramientas digitales, entre otros.

La comunidad también capacita sobre temas como el registro de marca y ofrece webinars con expertos. La participación en la comunidad y en los encuentros presenciales no tiene costo alguno, ya que es una iniciativa apoyada por la Fundación Azteca.

La Coordinadora Estatal señaló que la iniciativa ya tiene presencia en 14 estados de la República Mexicana. El encuentro en Michoacán contó con la participación de más de 250 emprendedores de diversas localidades como Morelia, Cuitzeo, Ciudad Hidalgo, Uruapan y Zamora.

Villaseñor Toro destacó que el objetivo es abrir nuevos mercados mediante el networking digital y el intercambio comercial entre empresarios de diferentes regiones del país.