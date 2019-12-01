Inician mujeres cursos para el autoempleo en Huimilpan, Querétaro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Agosto de 2025 a las 12:23:13

Huimilpan, Querétaro, 26 de agosto del 2025.- La secretaria del Trabajo (ST), Liliana San Martín Castillo, encabezó el arranque de dos cursos de autoempleo en las localidades de El Milagro y El Vegil, en el municipio de Huimilpan, donde estuvo acompañada por el alcalde Jairo Morales y la directora del DIF Municipal, Keren Servín, quienes dieron la bienvenida a 40 mujeres beneficiarias que recibirán capacitación en belleza, masoterapia y estética.

Durante su mensaje, la titular de la dependencia destacó que estas acciones forman parte del Programa Estatal de Empleo.

Mismo que impulsa principalmente a mujeres con el propósito de brindarles las herramientas necesarias para desarrollar un oficio, emprender su propio negocio y fortalecer su independencia económica, contribuyendo al bienestar de sus familias y comunidades.