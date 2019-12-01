Ingresos del Gobierno Federal alcanzan cifra histórica, crecen 4.8% en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Enero de 2026 a las 18:35:12

Ciudad de México, a 15 de enero de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que en 2025 los ingresos del Gobierno Federal, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, alcanzaron los 6 billones 45 mil 795 millones de pesos, monto superior en términos reales de 4.8 por ciento, respecto a 2024.

La cifra registrada significa un incremento nominal de 487 mil 446 millones de pesos frente a lo contabilizado en 2024, con lo que se logra un cumplimiento de 101.6% lo programado por la Ley de Ingresos de la Federación 2025.

En 2025, la recaudación tributaria también alcanzó un nuevo récord, al obtener 5 billones 351 mil 680 millones de pesos, lo que representa un crecimiento real de 4% en comparación con 2024.

De enero a diciembre, ingresaron 2 billones 889 mil 32 millones de pesos por el impuesto sobre la renta (ISR); es decir, 204 mil 537 millones de pesos más que en el mismo periodo de 2024, y 3.7% más en términos reales.

En tanto, los recursos recaudados por impuesto al valor agregado (IVA) se ubicaron en 1 billón 499 mil 451 millones de pesos, un aumento de 91 mil 469 millones en comparación con los mismos meses del año anterior y un crecimiento real de 2.6 por ciento.

Al cierre de 2025, los recursos provenientes del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) se ubicaron en 671 mil 271 millones de pesos; es decir, 42 mil 907 millones más que lo registrado en 2024, lo que representa un aumento de 2.9% en términos reales.

El SAT agradece y reconoce a todas y todos los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, pues gracias a ello, se continúa con la construcción de una nación más próspera, que garantiza el desarrollo de su población con bienestar y consolida un modelo económico más humanista.