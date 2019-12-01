Inflación registra ligero aumento; alcanza el 3.57% en agosto

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 07:09:11

Ciudad de México, a 9 de septiembre 2025.- La inflación anual en México durante el mes de agosto registró un 3.57 por ciento, lo que representa un ligero aumento en comparación al 3.51% observado en julio, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De igual forma, el organismo autónomo indicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó un aumento de 0.06% durante el octavo mes del año respecto al periodo inmediato anterior, la segunda tasa más baja para dicho periodo desde 2019.

Por lo anterior, se dio a conocer que el aumento anual de precios en agosto estuvo en línea a la mediana de las expectativas de los analistas dentro del rango de entre un mínimo de 3.50% y un máximo de 3.89% previsto por las 38 instituciones financieras consultadas por Citi.

Los bienes y servicios cuyos precios tuvieron mayor incidencia al alza de la inflación durante el octavo mes del año fueron: el chile serrano con un aumento mensual de 34.94%; tomate verde, 16.71%; cebolla, 6.33%; cigarrillos, 1.41%; Universidad, 1.34%; detergentes, 0.92%; loncherías, fondas, torterías y taquerías, 0.63%; restaurantes y similares, 0.3%; y vivienda propia, 0.27%.

Por otra parte, los que impactaron más a la baja fueron: chayote con una contracción mensual de 21.58%; cine, 11.0%; jitomate, 11.46%; transporte aéreo, -9.76%; aguacate, -7.36%; plátanos, 5.23%; pollo, -4.62%; otras verduras y legumbres, -4.29%; material escolar, -1.55%; automóviles, -0.25%.