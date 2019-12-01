Inflación liga dos meses al alza; alcanza 3.76% en septiembre

Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- La inflación general anual en México alcanzó el 3.76 por ciento en septiembre, por lo que ligó dos meses al alza, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado, el organismo autónomo, explicó que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 141.197, es decir, aumentó 0.23 por ciento respecto al mes anterior. Mientras que en el mismo mes de 2024, la inflación mensual fue de 0.05 % y la anual, de 4.58 por ciento.

Por otra parte, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó 0.33 por ciento a tasa mensual. A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.34 % y los de servicios, 0.32 por ciento.

Además, a tasa anual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.10 por ciento. Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios descendieron 0.14 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.06 por ciento.

En septiembre de 2025, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: vivienda propia; primaria; loncherías, fondas, torterías y taquerías, así como universidad, con incrementos en sus precios. En contraste, los servicios profesionales, el huevo, el aguacate, y la papa y otros tubérculos disminuyeron sus precios.