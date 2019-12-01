Inflación en México suma dos meses a la baja

Inflación en México suma dos meses a la baja
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Julio de 2026 a las 13:20:35
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Ciudad de México, a 9 de julio 2026.- La inflación general anual de junio se ubicó en 3.37 por ciento, por lo que ligó su segundo mes a la baja, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC), la tasa se sostuvo por debajo del 3.94 por ciento de mayo pasado.

Mientras tanto, el organismo autónomo reportó que el pasado mes de junio la inflación general disminuyó 0.27 por ciento y recordó que en el mismo mes de 2025 se ubicó en 0.28 por ciento y la anual en 4.32 por ciento.

Por otra parte, el índice subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque excluye productos de alta volatilidad, subió 0.24 por ciento mensual y 4.03 por ciento anual.

Además, se informó que dentro de este componente, las mercancías avanzaron 0.18 por ciento y los servicios 0.30 por ciento mensual.

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