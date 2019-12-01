Inflación en México se contiene y baja al 3.57% en octubre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2025 a las 08:29:40

Ciudad de México, a 7 de noviembre 2025.- La inflación general anual se disminuyó a 3.57 por ciento durante el pasado mes de octubre, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A través de un comunicado el organismo autónomo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 141.708: aumentó 0.36 por ciento respecto al mes anterior.

Además, el índice de precios subyacente, considerado un mejor parámetro para medir la carestía general porque elimina artículos de alta volatilidad, incrementó un 0.29 por ciento a tasa mensual.

Mientras que, a tasa mensual, el índice de precios no subyacente el índice de precios no subyacente creció 0.63 por ciento.

Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios bajaron 0.90 % y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 1.89 por ciento.

En octubre de 2025, los productos genéricos cuyas variaciones de precios, al alza y a la baja, destacaron por su incidencia sobre la inflación general fueron los siguientes: electricidad, vivienda propia, así como transporte aéreo, con incrementos en sus precios. En contraste, el huevo, el pollo, la papa y otros tubérculos, así como el tomate verde, disminuyeron sus precios.