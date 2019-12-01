Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Noviembre de 2026 a las 08:59:34

Ciudad de México, a 24 de noviembre 2026.- La inflación general anual en México se ubicó en 3.96 por ciento durante la primera quincena de noviembre, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el informe del organismo autónomo, lo anterior representa un aumento de 0.54 por ciento con relación al mes anterior.

Además, indicó que el índice de precios subyacentes, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, disminuyó 0.10 por ciento.

Por el contrario, el índice de precios no subyacente aumentó 2.72 por ciento. Es en este donde se clasifican las frutas y verduras.

¿Qué productos subieron por la inflación?

Los productos genéricos que más subieron en la primera quincena de noviembre por la inflación fueron: