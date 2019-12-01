Industria del plástico en Europa declara que está "al borde del precipicio"

Bruselas, Bélgica, a 9 de octubre 2025.- La industria europea del plástico se encuentra “al borde del precipicio” por una pérdida de cuota en el mercado global, una caída de ingresos y una transición circular “estancada” frente al auge de China.

Lo anterior lo declaró la asociación empresarial Plastics Europe en un comunicado en el que señaló que, a pesar de la estabilización en los volúmenes de producción, la cuota europea aun se erosiona.

“Pese a una modesta estabilización de los volúmenes de producción en 2024 (+0.4 por ciento hasta 54.6 millones de toneladas) tras una contracción récord en 2023 (-7.6 por ciento), la cuota europea en la producción mundial ha seguido erosionándose, pasando del 22 por ciento en 2006 a apenas el 12 por ciento en 2024”, según los datos del informe Plastics the FastFacts 2025 difundido por esa plataforma.

De igual forma, el conjunto de empresas aseveró que los ingresos de la industria también han caído “en picada”, pasando de 457 mil millones de euros en 2022 a 398 mil millones de euros en 2024 (-13 por ciento).

“El declive en Europa contrasta fuertemente con el auge industrial que se está produciendo en otras regiones. La producción mundial de plásticos aumentó 4.1 por ciento el año pasado y 16.3 por ciento desde 2018. Asia produce ya el 57.2 por ciento de los plásticos del mundo, y China, por sí sola, el 34.5 por ciento (tres veces más que toda la UE)”, añadió la plataforma sectorial.