Incorporación de mujeres al mercado laboral fue el principal motor del crecimiento de la población ocupada en Querétaro: ENOE

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Diciembre de 2025 a las 11:24:59

Querétaro, Querétaro, 12 de diciembre del 2025.- La incorporación de mujeres al mercado laboral fue el principal motor del crecimiento de la población ocupada en el estado durante el tercer trimestre de 2025, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el estudio, entre julio y septiembre se sumaron 6 mil 58 personas a la población ocupada de Querétaro respecto al mismo periodo de 2024. El aumento se debió a la entrada de 19 mil 167 mujeres, mientras que la cifra de hombres ocupados cayó en 13 mil 109.

El documento refiere que la participación de las mujeres en la población ocupada creció 1.4 puntos porcentuales, al pasar de 42.5 por ciento en 2024 a 43.9 por ciento en 2025. En contraste, la proporción de hombres descendió de 57.5 por ciento a 56.1 por ciento.

En total, la población ocenoepada del estado alcanzó 1 millón 197,195 personas, lo que representa un crecimiento anual de 0.5 por ciento.

Mientras que las mujeres ocupadas: 525 mil 21, un aumento de 3.8 por ciento y los hombres ocupados: 672 mil 174, una reducción de 1.9 por ciento.

El Inegi precisó que la población ocupada incluye a personas de 15 años y más que realizaron alguna actividad económica al menos una hora en la semana de referencia, así como quienes trabajaron sin remuneración o tenían empleo, pero no lo desempeñaron temporalmente.

La tasa de desocupación también mostró una mejora: pasó de 2.4 por ciento a 2.2 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) en un año. Esto significa que 2,349 personas dejaron el desempleo, de las cuales 709 fueron mujeres y mil 640 hombres.

Con ello, Querétaro cerró el tercer trimestre con 26 mil 874 personas desocupadas:

mujeres: 10 mil 732 y hombres: 16 mil 142.

El Inegi definió a la población desocupada como aquella que no trabajó al menos una hora en la semana de referencia, pero buscó empleo o realizó gestiones para iniciar una actividad económica por cuenta propia.